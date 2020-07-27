شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: الشئون الإسلامية تسمى 581 جامعاً ومسجداً لصلاة عيد الأضحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك، سمى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الباحة بالسعودية، 581 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة عيد الأضحى الجمعة القادم. وفق عكاظ.

وحدد الفرع موعد الصلاة عند الساعة السادسة وخمس دقائق. ودعا عموم الراغبين في أداء الصلاة إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية، من تعقيم اليدين وارتداء القفاز، ولبس الكمامة وإحضار سجادة خاصة وتفادي الازدحام، مع الدخول والخروج وتجاوز المصافحة، وترك مسافة لا تقل عن متر ونصف من جميع الجهات بين المصلى والآخرين، وعدم اصطحاب كبار السن والأطفال.



الشئون الاسلامية تتابع التجهيزات



من جهة ثانية وقف مدير الفرع مرزوق الرويس على الجوامع المعدة لصلاة عيد الأضحى، وأكد على الاحتياطات اللازمة والاحترازات الوقائية.

وعلى صعيد آخر أبرزت صحيفة "اليوم" السعودية -في افتتاحيتها اليوم الإثنين، جهود المملكة فى تطبيقها الدقيق للإجراءات الاحترازية والوقائية، من أجل ضمان سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة فى خدمة الحجيج.

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متابعة استعددات مساجد السعودية للعيد