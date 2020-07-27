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شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: الشئون الإسلامية تسمى 581 جامعاً ومسجداً لصلاة عيد الأضحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك، سمى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الباحة بالسعودية، 581 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة عيد الأضحى الجمعة القادم. وفق عكاظ.
وحدد الفرع موعد الصلاة عند الساعة السادسة وخمس دقائق. ودعا عموم الراغبين في أداء الصلاة إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية، من تعقيم اليدين وارتداء القفاز، ولبس الكمامة وإحضار سجادة خاصة وتفادي الازدحام، مع الدخول والخروج وتجاوز المصافحة، وترك مسافة لا تقل عن متر ونصف من جميع الجهات بين المصلى والآخرين، وعدم اصطحاب كبار السن والأطفال.
الشئون الاسلامية تتابع التجهيزات
من جهة ثانية وقف مدير الفرع مرزوق الرويس على الجوامع المعدة لصلاة عيد الأضحى، وأكد على الاحتياطات اللازمة والاحترازات الوقائية.
وعلى صعيد آخر أبرزت صحيفة "اليوم" السعودية -في افتتاحيتها اليوم الإثنين، جهود المملكة فى تطبيقها الدقيق للإجراءات الاحترازية والوقائية، من أجل ضمان سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة فى خدمة الحجيج.
متابعة استعددات مساجد السعودية للعيد
مساجد الباحة تستعد للعيد
وقالت الصحيفة -في تقرير بعنوان "جهود مكثفة لراحة وأمن الحجاج"، حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية، إن الفرحة التي ارتسمت على أوجه ضيوف الرحمن حين وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة قادمين من خمس مدن مختلفة لأداء فريضة الحج هذا العام 1441 هـ وسط حجم التحديات، وارتفاع سقف التضحيات في ظل تفشي فيروس "كورونا"، كانت له آثاره على مختلف ملامح دورة الحياة الطبيعية في دول العالم.
مساجد الباحة تستعد للعيد
وأضافت أن الاستعدادات التي قامت بها الجهات الحكومية المتخصصة -وبدعم لا محدود من القيادة الرشيدة- شكلت نموذجًا يحتذى به من حيث الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، والبروتوكولات المرتبطة بإدارة الأزمة خلال الأشهر الماضية، موضحة أن ذلك ما يتجدد تحديدًا مع ما تم إعداده في سبيل سلامة وأمن ضيوف الرحمن خلال أدائهم فريضة الحج.
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