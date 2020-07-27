شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. سلطنة عُمان عضو فى التحالف الدولى للطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، مرسوماً سلطانياً تم بموجبه انضمام سلطنة عُمان رسمياً للاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية.. وهو تنظيم حكومي دولي تقوده الهند، ويهدف إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة المتمثلة في الشمس بدلاً عن الوقود الأحفوري، وذلك في نحو 121 دولة ذات أجواء مشمسة وتقع أراضيها بين مداري السرطان والجدي.
وتم الإعلان عن التحالف في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، والذي عقد في باريس عام 2015 من قبل الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.. وفي عام 2016، أثناء مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المنعقد في المغرب، تم طرح الاتفاقية التي تؤسس للتحالف من أجل المصادقة والتوقيع من قبل الـ121 دولة، وتبرعت الهند بـ 27 مليون دولار من أجل تأسيس رأس مال وبنية تحتية للتحالف لفترة 5 سنوات بدأت في عام 2016 وتنتهي في 2021.
ونص المرسوم السلطانى رقم 72 / 2020 بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية، والذى تم تحريره في نيودلهي بالهند فى 27 مايو عام 2017، وذلك بعد العرض على مجلس الشورى العُمانى، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
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