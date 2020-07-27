شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: المنطقة العربية تصبح ثانى أكبر سوق إقليمية للكهرباء بعد الربط المتكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، اليوم الاثنين ، في أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء ، عبر الوسائل الافتراضية، لمناقشة وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء والموقف من الاتفاقيتين (الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء).

وفِي هذا الاطار، حث الأمين العام في كلمته المجلس الوزاري العربي للكهرباء ، علي الموافقة علي النسخة النهائية المعدلة من الاتفاقيتين، وتتويج الجهد المشرف الذي بذله المجلس خلال العقدين الاخيرين في سبيل تحقيق تكامل السوق العربية المشتركة للكهرباء.

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كما أكد أبو الغيط ، أهمية الدور الحيوي والهام لقطاع الطاقة والكهرباء في رفع وتعزيز قدرة المجتمعات على تحقيق نهضة تنموية شاملة ومستدامة، داعيا إلي تركيز الجهود علي الاستفادة أاكبر قدر ممكن من الإمكانيات المتاحة لقطاعات الطاقة والكهرباء في المنطقة العربية، والتي تعتبر من أكثر القطاعات التي تنطوي على امكانيات واعدة.

وفي هذا الإطار، أشار أبو الغيط ، إلي أنه في حالة ما تحقق الربط الكهربائي بشكل متكامل، فأن المنطقة العربية ستصبح ثأني أكبر سوق إقليمية بعد الاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة إلي أن المجلس الوزاري العربي للكهرباء قد اختتم اعماله بالموافقة علي النسخة النهائية المعدلة من الاتفاقيتين، حيث تعتبر تلك الخطوة دفعة هامة للامام على طريق استكمال الاطار المؤسسي والتشريعي لتحقيق السوق العربية المشتركة للكهرباء.