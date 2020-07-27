شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يأمر بالعفو عن 283 سجينا بمناسبة عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، حاكم الشارقة، بالإفراج عن 283 نزيل ونزيلة، من مختلف الجنسيات بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، ممن انطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة، والسلوك، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.





وبهذه المناسبة، رفع اللواء سيف الزرى الشامسى، قائد عام شرطة الشارقة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى حاكم الشارقة، على مكرمته بالعفو عن المحكومين، التى تأتى انطلاقاً من حرصه الدائم على دعم كيان الأسرة، والمحافظة على استقرارها، وإدخال البهجة والسرور إلى نفوس أسر المحكومين وعائلاتهم وأبنائهم فى هذه الأيام المباركة.





وأعرب قائد شرطة الشارقة، عن أمله أن تكون هذه المكرمة باعثاً للخير فى نفوس المشمولين بالعفو، وسبيلاً إلى الاستفادة من دروس تجربتهم، والعودة إلى المجتمع أفرادا صالحين، متمسكين بالنهج الصالح والسلوك القويم، يسهمون فى تعزيز أمن بلادهم، ويشاركون فى مسيرة نهضتها الشاملة فى ظل قيادتنا الرشيدة.

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وكان الشيخ سلطان بن محمد القاسمى، حاكم إمارة الشارقة فى دولة الإمارات العربية، طالب بإرجاع مسجد قرطبة فى إسبانيا إلى المسلمين، تزامنًا مع قرار تركيا بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد، قائلا: "نحن نطالب على الأقل بإرجاع مسجد قرطبة".

وأضاف حاكم إمارة الشارقة فى مقابلة تناولت كتابا له حول محاكم التفتيش: "أنا طالبت وقيل لى إن البلدية أعطت المسجد إلى الكنيسة.. فقلت أعطى من لا يملك لمن لا يستحق.. هذا ملكنا نحن المسلمون".

وتحدث الشيخ القاسمى، عن حجم التشويه الذى تعرض له الإسلام والمسلمون فى محاكم التفتيش، مشيرا إلى أن هذا التشويه فى الترجمات القديمة هدفه إثناء المسيحيين عن إعلان إسلامهم.