شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى: وفاة والدة الأمير فيصل بن عبدالله بن ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الديوان الملكى بالسعودية بيانا نعى فيه والدة الأمير فيصل بن عبدالله، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس". وجاء فى نص البيان، انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / فيصل بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، -رحمها الله- وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم (الاثنين) الموافق 1441/12/6 في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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