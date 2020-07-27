شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: حظر كامل فى البلاد من الخميس المقبل لمنع تفشى وباء فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة اللبنانى حمد حسن، أنه سيتم إقفال البلاد بشكل تام ابتداء من يوم الخميس المقبل 30 يوليو حتى الثالث من أغسطس، ومن السادس من أغسطس حتى العاشر منه، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى وباء كورونا فى البلاد، جاء ذلك نقلا عن سكاى نيوز.

كان وزير الصحة اللبنانى – حذر فى تصريحات له أمس – من عدم الالتزام المجتمعى بتعليمات الحذر والتدابير والإجراءات الوقائية التى تستهدف منع انتشار الوباء، مؤكدا أن اللجنة الوزارية لمكافحة وباء كورونا ستقر التوصيات التى حددتها أمس لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية، والتى تتضمن مجموعة من الإجراءات الرامية إلى منع تفشى الوباء.

وأضاف: "لا يمكن أن يستقيم الوضع الحالى والاكتفاء بالمناشدات والمطالبة بمراعاة الضمير والمسئولية المجتمعية فحسب. اليوم لابد أن تُفعل بقوة وصرامة مسألة تحرير محاضر المخالفات المالية بحق من لا يرتدون الكمامات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الوافد من الخارج الذى لا يلتزم بالعزل المنزلى لحين التأكد من خلوه من الإصابة بالفيروس ومن ثم يتسبب فى نشر الوباء على غرار الحالات المتكررة التى شهدناها فى الآونة الأخيرة بعدد من المناطق اللبنانية".

وتابع: "هذه التصرفات غير المسئولة التى تنطوى على استخفاف ولا مبالاة ليست مسئولية وزارة الصحة فحسب، وإنما مسئولية الناس أولا، ومسئولية الأجهزة الأمنية التى يتعين عليها تطبيق كافة التوصيات التى تقررها اللجنة الفنية لمكافحة وباء كورونا".