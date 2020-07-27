تسجيل 333 إصابة جديدة بكورونا وحالتى وفاة بين الفلسطينيين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين إنها سجلت 333 إصابة جديدة وحالتي وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكان العدد الأكبر من الإصابات الجديدة في القدس التي شهدت 242 إصابة.

وتوزعت باقي الإصابات على محافظات الخليل (25 إصابة) ورام الله والبيرة (ثماني إصابات) وطولكرم (أربع) وبيت لحم (أربع) وسلفيت (إصابة واحدة) وجنين (13 إصابة) ونابلس (16 إصابة) وأريحا والأغوار (إصابة واحدة) وقلقيلية (18 إصابة) وطوباس (إصابة واحدة).

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وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي الإصابات النشطة منذ انتشار الفيروس في مارس الماضي (انخفض إلى 7881 إصابة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 5496، وحالات الوفاة إلى 80 حالة).

وأوضحت أن من بين المصابين بالكورنا هناك "13 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم اثنان على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وقال محمد اشتية رئيس الورزاء في بداية اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله "يناقش مجلس الوزراء ولجنة الطوارئ العليا اليوم، إجراءات عيد الأضحى المبارك وصلاة العيد، وسيتم الإعلان عنها مساء اليوم".