شكرا لقرائتكم خبر عن من "جهاز الأمن" لـ"المخابرات الوطنى".. البحرين تعدل اسم أجهزتها الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أمرا ملكيا رقم 30 لسنة 2020 بتعديل تسمية جهاز الأمن الوطنى لتصبح (جهاز المخابرات الوطني)، كما تضمن الأمر تعديل مسمى (رئيس جهاز الأمن الوطني) ليصبح (رئيس جهاز المخابرات الوطني). جاء ذلك فى الجريدة الرسمية وصحيفة أخبار الخليج البحرينية.

وفى سياق منفصل، خصصت مملكة البحرين 200 ألف دولار لجائزة والاحتفال بيوم الطبيب البحرينى، الذى اعتمده الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، فى الأربعاء الأول من شهر نوفمبر من كل عام، واطلق "جائزة خليفة بن سلمان آل خليفة للطبيب البحريني" حسبما جاء فى صحيفة الوطن البحرينية.

وكان أكد الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة، أهمية مبادرة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحرينى، والتى تعكس رؤى وتطلعاته فى دعم الكوادر الوطنية، وبما يتماشى مع الجهود التى تبذلها الحكومة برئاسته بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.