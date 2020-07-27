شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية: السعودية لم ولن تتراخى فى حفظ الأنفس والأرواح للحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الشؤون الإسلامية بالحج والعمرة بالسعودية، أن المملكة لم ولن تتراخى فى حفظ الأنفس والأرواح، لهذا أصدرت قرارات تنظيمية معتبرة فيها صحة الحجاج والمعتمرين، وجعلت ذلك على رأس اهتمامها وأولوياتها.

وقال آل الشيخ، خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الخامسة والأربعين لندوة الحج السنوية الكبرى، اليوم الاثنين، التى تقام للمرة الأولى افتراضيًا، أن أزمة فيروس كورونا أثرت على موسم حج هذا العام، وأن المملكة كانت ولا زالت تعتنى بالحرم الشريف والمشاعر وقاصديها.

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وتابع وزير الشؤون الإسلامية، أن المملكة تسعى جاهدة لمقاومة الوباء وتستشعر واجب حفظ الأنفس، ‏وتقيم المخاطر الجديدة على صحة الحجاج، مضيفًا: "موسم حج هذا العام يحقق إقامة الشعيرة ويحفظ للحجاج سلامتهم".

وكشف آل الشخ، أنه من كمال الشريعة الإسلامية أنها تجلت فى حفظ الأنفس وسلامتها من الضرر عند أداء العبادات، مشيرا إلى أن الوزارة استخدمت عددًا من الوسائل التقنية تخدم 8 لغات عالمية.