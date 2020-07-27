الجيش الإسرائيلي: حدث أمني على الحدود اللبنانية

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

قال الجيش الإسرائيلي، الإثنين، إن حدثا أمنيا، وقع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، دون ذكر تفاصيل.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365 "قبل قليل وردت تقارير عن حدث أمني في منطقة جبل روس".

وأضاف "التفاصيل قيد الفحص".

كما أصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات إلى سكان منطقة الحدود مع لبنان، جاء فيها "على السكان البقاء في المنازل، ويُحظر جميع الأنشطة في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية والسياحية، ويجب الامتناع عن استخدام المركبات لأهداف غير ضرورية، وتبقى المحاور في هذا التوقيت مغلقة".

ولم يصدر أي تعقيب من الجانب اللبناني على ما ذكره الجيش الإسرائيلي.

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من جانبه، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، يوم الإثنين، في خطاب ألقاه في الكنيست (البرلمان) "نحن نتابع باستمرار ما يجري على حدودنا الشمالية، سياستنا واضحة: لن نسمح لإيران بالتموضع عسكريا على حدودنا مع سوريا".

وأضاف "لبنان وسوريا يتحملان مسؤولية أي اعتداء ينطلق من أراضيهما ضدنا (..) الجيش مستعد لجميع السيناريوهات، نحن نعمل على جميع الساحات من أجل أمن إسرائيل، قرب حدودنا وبعيدا عنها".

ويأتي هذا التطور، في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي حالة التأهب في الحدود الشمالية، تحسبا لهجمات انتقامية من منظمة حزب الله اللبنانية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين "تستمر حالة التأهب في الحدود الشمالية تحسبا لقيام حزب الله بارتكاب اعتداء ردا على مقتل أحد عناصره في محيط دمشق قبل أيام خلال غارة جوية منسوبة لإسرائيل".

وكانت منظمة حزب الله قد توعدت بالرد على مقتل أحد عناصرها في هجوم جوي منسوب لإسرائيل، على موقع قريب من العاصمة السورية دمشق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية دفع المزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود مع لبنان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.