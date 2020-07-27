إصابة معتقل فلسطيني سابق بفيروس "كورونا"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، التابعة لمنظمة التحرير، الإثنين، إن معتقلا فلسطينيا أفرج عنه الأحد، من السجون الإسرائيلية، تبين إصابته بفيروس كورونا.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365، نسخة منه، إن المعتقل محمد حزين، من مخيم قلنديا شمالي القدس، أفرج عنه الأحد من سجن النقب (جنوبي إسرائيل)، بعد اعتقال 10 شهور، وتبين إصابته بفيروس كورونا بعد خروجه من السجن.

وقالت الهيئة، إنها أبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتفاصيل، وطالبتها بـ"تحرك فعال لحصر دائرة المخالطين للمعتقل واتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة".

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وفي 12 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت هيئة شؤون الأسرى عن إصابة المعتقل "كمال أبو وعر" (46 عاماً)، بفيروس كورونا.

ولاحقا في العشرين من الشهر الجاري، أعلنت الهيئة عن إصابة الأسير محمد عبد النبي شراكة (موقوف على ذمة المحاكمة)، بكورونا.

وتعتقل إسرائيل نحو 4700 معتقل فلسطيني في سجونها، بينهم نحو 700 معتقل مريض و41 سيدة.

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