القبض على إرهابيين اثنين قرب العاصمة تونس

تونس/ عادل الثابتي / الخليج 365

أعلنت الداخلية التونسية، الإثنين، القبض على عنصرين من "داعش" كان أحدهما يتواصل افتراضيا مع أتباع التنظيم بالخارج للالتحاق بهم، في ولاية أريانة (قرب العاصمة).

جاء ذلك في بيان للداخلية التونسية، اطلع عليه مراسل الخليج 365.

وقال البيان إن "مصالح الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصّة للأمن الوطني (فرقة أمنية لمكافحة الإرهاب)، تمكنت إثر عمليّة نوعيّة استباقيّة، من الكشف عن عنصر بايع تنظيم " داعش".

وأضاف أن العنصر "تابع دروسا في كيفيّة صنع المتفجرات وتنفيذ عمليات الاغتيال."

ولفت إلى أن العنصر "كان يتواصل افتراضيا عبر القنوات المشفرة مع أطراف أخرى من أتباع ذات التنظيم بالخارج للالتحاق بهم بساحات القتال"، دون تفاصيل إضافية حول المكان أو الدولة.

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وتابع أن "عملية إيقافه تمت في الوقت المناسب بجهة "رواد" من ولاية أريانة، رفقة أحد مناصري ذات التنظيم".

وأوضحت الداخلية التونسية أن "القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (هيئة قضائية مختصة في متابعة القضايا المتعلقة بالإرهاب)، أصدر في شأنهما بطاقتي إيداع بالسجن."

والأربعاء الماضي أعلنت السلطات التونسية، توقيف "خلية إرهابية" خططت للاعتداء على منشآت ودوريات أمنية في البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية، بـ"كشف قوات الأمن خلية إرهابية مكونة من 5 عناصر، بينهم امرأة (زوجة أحد عناصرها الملقب بأمير الخلية)"، دون توضيح التنظيم الذي تتبع له.

وأوضح أن "الخلية كانت تنشط بين ولايات سوسة (شرق)، والقصرين (وسط غرب)، وقابس (جنوب)، وكانت تخطط للاعتداء على المنشآت والدوريات الأمنية".

ومنذ مايو 2011، تشهد تونس أعمالا إرهابية تصاعدت منذ 2013، راح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.