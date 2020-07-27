مصر.. حكم أولى بحبس فتاتين في قضية "التيك توك"

إسطنبول/ الخليج 365
أصدرت محكمة مصرية، الإثنين، حكما أوليا بالحبس والغرامة على فتاتين أدينتا بخدش الحياء في القضية المعروفة باسم "فتيات التيك توك".
ووفق وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "اليوم السابع" المقربة من النظام، قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم بالحبس عامين، وغرامة 300 ألف جنيه (نحو 19 ألف دولار).
وقضت المحكمة ذاتها بمصادرة المضبوطات التي كانت بحوزة الفتاتين، إثر إدانتهما بـ"التعدي على القيم والمبادىء الأسرية بمصر"، حسب المصدر ذاته.
ويعد حكم اليوم أوليا وقابلا للاستئناف أمام محكمة أخرى، وفق القانون المصري.
وكانت النيابة المصرية العامة وجهت للفتاتين عدة اتهامات نفتهما، أبرزها "خدش الحياء والاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع المصري، واستدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر".
وكانت حنين حسام (19 عاما) ومودة الأدهم (20 عاما) نشرتا فيديوهات على تطبيق هواتف خلوية باسم "تيك توك"، تداولها رواد منصات التواصل الاجتماعي بشديد الإدانة والانتقادات في مصر.
وعًرفت القضية باسم "فتيات التيك توك" وأثارت جدلا واسعا استمر لعدة أسابيع في مصر، كونها الأولى من نوعها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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