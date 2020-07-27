شكرا لقرائتكم خبر عن من بين عدة تحديثات.. «تليجرام» يدعم مشاركة الملفات بحجم 2 جيجابايت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن تطبيق “تليجرام” الشهير عن تحديث جديد يجلب دعمًا جديدًا لمقاطع الفيديو بدلاً من الصورة الثابتة للملف الشخصي.

وحصل التطبيق على دعم الصور المصغرة للوسائط في الدردشة وإحصائيات المجموعة ومشاركة الملفات التي يصل حجمها إلى 2 جيجابايت ودعم العديد من الحسابات عبر تطبيقات سطح المكتب، بحسب”البوابة العربية للأخبار التقنية”.

وكانت الخصوصية من بين المزايا الأساسية لتيليجرام، لكن يتم تحديث برنامج المراسلة الفورية بشكل روتيني لإضافة ميزات تعمل على تحسين قابليته للاستخدام.

وتلقى التطبيق على مدار الأشهر القليلة الماضية العديد من الميزات، من ضمنها برامج تحرير الفيديو وملفات GIF ومجلدات الدردشة والمزيد.

وأصبح بإمكانك الآن تعيين مقاطع فيديو إلى جانب صور ثابتة لصورة الملف الشخصي، ويمكنك أيضًا اختيار إطار واحد من هذا الفيديو لعرضه على حسابك كصورة ملف شخصي في محادثات الأشخاص الآخرين.

وبالإضافة إلى تحميل مقاطع الفيديو، يمكنك تحسينها باستخدام محرر الفيديو المضمن أو إضافة ملصقات متحركة إليها.

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وبشكل يشابه صورة الملف الشخصي، فإن بإمكانك الحصول على مقاطع فيديو متعددة للملف الشخصي واختيار تعيين الفيديو الرئيسي كما تريد.

وحدثت المنصة في شهر فبراير ميزة الأشخاص القريبون (People Nearby) لمساعدتك في مقابلة الأشخاص في الحياة الواقعية.

وأضافت المنصة من خلال التحديث الحالي ملصقات متحركة جديدة يمكن استخدامها لبدء محادثة، وستخبرك الميزة أيضًا بالمسافة المقدرة بينك وبين جهة الاتصال.

أما بالنسبة للأشخاص الذين قد يرغبون في إنهاء المحادثات، فقد أصبح لدى تيليجرام الآن خيارًا جديدًا لأرشفة الدردشات تلقائيًا من جهات الاتصال.

ويحصل برنامج المراسلة على صور مصغرة للصور التي يتم تلقيها عبر الدردشات، وبالرغم من أنه يمكنك الضغط لفترة طويلة على محادثة لمعاينة الرسائل الجديدة دون فتح الدردشة، فإن ميزة الصورة المصغرة توفر عليك عناء الضغط لفترة طويلة.

وبالنسبة لمشرفي المجموعة، فإن التطبيق يضيف ميزة إحصائيات المجموعة التي ستُظهر الأنشطة ومعدل نمو المجموعة بمساعدة الرسوم البيانية الملونة.

كما يعرض التطبيق الأعضاء النشطين ضمن المجموعة مرتبين بحسب عدد الرسائل ومتوسط طول الرسالة، ولكي تكون هذه الميزة نشطة، يجب أن تحتوي المجموعة على 500 عضو على الأقل.

ومن بين الإضافات الطفيفة الأخرى إلى تيليجرام هي أدوات اقتصاص وتدوير الفيديو الجديدة، وواجهة مستخدم جديدة لمشغل الموسيقى، وأداة تحسين الصور أو مقاطع الفيديو الملتقطة بالكاميرا الأمامية، ورموز تعبيرية متحركة إضافية، ودعم حسابات متعددة عبر تطبيقات تيليجرام لنظامي ويندوز و ماك.