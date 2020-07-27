ختام رائع لملتقى نادي الحمرية الصيفي الافتراضي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي الحمرية الرياضي حفلين لإسدال الستار على فعالياته لملتقى الحمرية الصيفي الافتراضي السادس والعشرين لعام 2020، خصص الأول للمشاركين وأولياء أمورهم وأسرهم وجرى تنفيذه عن بعد، والثاني لتكريم أعضاء اللجنة المنظمة للملتقى.

وقدم النادي خلال الحفلين عدداً من الفقرات المتنوعة التي أبرزت سلسلة الفعاليات المتنوعة التي جرى تنظيمها على مدى شهر كامل، تحت مظلة مجلس الشارقة الرياضي ما بين الرياضية والثقافية والفنية والترفيهية والإبداعية والابتكارية، بعد أن استقطبت المئات من المشاركين والمشاركات من مختلف الأعمار.

وتضمن الحفل الذي أقيم عن بعد معرضاً لأبرز أعمال الملتقى، بجانب فقرة حرة للمشاركين وطرح سحوبات قيمة وجوائز للمشاركين، علاوة على تقديم مادة مرئية تبرز كافة المناشط التي جرى تنفيذها وحققت رؤية نادي الحمرية.

وفي حفله الثاني الذي أقامه النادي بمسرح نادي الحمرية بعد أخذ كافة الاحترازات اللازمة، تم تكريم أعضاء اللجنة المنظمة لملتقى الحمرية الصيفي، والإشادة بجهود الكوادر التي أشرفت ونفذت الفعاليات وساهمت في طرح الجديد والمميز طوال الفترة الصيفية، متجاوزة بعطائها التحديات الحالية من بقاء الأطفال والمشاركين في منازلهم بسبب جائحة «كورونا».