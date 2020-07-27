شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات يعلن ضم فراس الخصيبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تعاقد نادي الإمارات مع المدافع العيناوي السابق فراس الخصيبي (24عاماً)، ويعول الأخضر على الخصيبي لتعويض رحيل سعد سرور قائد خط دفاعه المنتقل إلى عجمان، وانضم اللاعب إلى تدريبات الصقور، وحظي باستقبال حار من زملائه الجدد والجهازين الإداري والفني.

وتمنى الخصيبي التوفيق في محطته الجديدة وقدم الشكر لإدارة نادي الإمارات على ثقتها في شخصه وعلى طريقتها في التفاوض.

وكان الإمارات تعاقد مع عبدالله مال الله قادماً من عجمان، وبذلك يكون مال الله عاد إلى صفوف ناديه الأول بعد 12عاماً قضاها متنقلاً بين أندية العين والوصل والفجيرة وعجمان.

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