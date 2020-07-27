رحلات افتراضية ومهارات الحاسوب في نادي الثقة للمعاقين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل الأنشطة والفعاليات المتنوعة في نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، للأسبوع الرابع على التوالي، ضمن البرنامج الصيفي الذي يقام برعاية مجلس الشارقة الرياضي تحت شعار «صيف الشارقة الافتراضي عطلتنا غير» بمشاركة مميزة من كلا الجنسين من أعضاء النادي من ذوي الإعاقة.

وشهدت بداية الأسبوع الرابع قيام اللجنة الاجتماعية بعمل رحلة افتراضية إلى لبنان تعرف خلالها الأعضاء إلى أهم المناطق السياحية والتراثية والعادات والتقاليد في دولة لبنان، كما قدمت اللجنة الثقافية ورشة عمل عن المهارات الأساسية في استخدام الحاسب الآلي واستخدام برنامج مايكروسوفت، ورد وشرح عن طريقة الكتابة وتحرير النص، وتلوينه.

وأشادت بدرية السويدي، عضوة مجلس إدارة رئيسة اللجنة الثقافية لنادي الثقة للمعاقين، بالبرنامج الصيفي لمجلس الشارقة الرياضي، لما له من دور كبير في استغلال أوقات الفراغ لدى أعضاء النادي في برامج ثقافية مفيدة، مشيرة إلى أن اللجنة الثقافية حرصت على جذب المتطوعين من أصحاب الخبرات والثقافات المتنوعة من مشاركة أعضاء النادي من ذوي الإعاقة في البرامج الثقافية المختلفة بهدف إكساب الأعضاء المهارات التربوية والعلمية السليمة التي تعزز بناء وصقل مواهبهم، بجانب غرس قيم وعادات وتقاليد مجتمعنا في نفوس أبنائنا من ذوي الإعاقة.