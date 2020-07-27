«الصياد» يخطف جولة كأس الوثبة في بومبادور



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خطف الجواد «الصياد» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف فيليب سوجرب وقيادة لوكاس أرماند، لقب الجولة الـ(20) من كأس الوثبة ستاليونز البالغة جائزته 12 ألف يورو، والتي أقيمت أمس الأول بمضمار بومبادور الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة؛ بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ولم يتأخر «الصياد» في إثبات جدارته، وسط 12 متحدياً؛ حيث تقدم إلى الصدارة مبكراً، وظل متمسكاً بها حتى خط النهاية، متفوقاً بفارق نصف طول عن «ماجدة دو لوب» لليبرو مازون، وبإشراف تي ليمير، وقيادة إيملين ريفولت.

وسجل البطل المنحدر من نسل «جاسكو دو كايرو» زمناً وقدره 1:46:30 دقيقة في السباق البالغ طوله 1600 متر، فيما جاء في المركز الثالث «إجابة في تون» لأمجد الجميلي، وبإشراف شارل غورديون وقيادة كليمنت ميرل.