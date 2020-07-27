كيف أثار «شارب» سفير أمريكا في سيؤول نزاعاً تاريخياً؟



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اضطر السفير الأمريكي في كوريا الجنوبية، هاري هاريس، لحلاقة شاربه المثير للجدل، بعد شهور من تحوله إلى محور انتقادات غير مألوفة.

وكان هاريس موضع جدل مرّات عدة في الشطر الجنوبي، واتهم بالغطرسة، حتى أن شاربه تحول إلى مسألة خلافية، حيث إن والدة هاريس يابانية، وفي ظل تواصل مشاعر الامتعاض من حقبة الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة، رأى كثيرون أن في شاربه إشارة إلى الحكام العامّين التابعين للإمبراطورية اليابانية في تلك الفترة.

من جانبه، رد هاريس في يناير/ كانون الثاني الماضي، بأن مظهره مسألة شخصية، وأن منتقديه ينتقون أجزاء من التاريخ، لكنه نشر تسجيلاً مصوراً لنفسه في عطلة نهاية الأسبوع، على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يحلق شاربه في صالون حلاقة كوري تقليدي، مشيراً إلى أنه قام بذلك بسبب الحر، بينما كان يضع كمامة للوقاية من «كوفيد-19».

وتابع في تغريدة: سعيد بما قمت به، كان علي إبقاء الشارب، أو الكمامة، الصيف حار جداً في سيؤول ورطب، لتحمل كليهما، إرشادات «كوفيد» مهمة، وأنا شخص أضع الكمامة، وقال هاريس في وقت سابق هذا العام: أتفهم العداوة التاريخية بين البلدين لكنني لست السفير الياباني الأمريكي لدى كوريا، بل السفير الأمريكي، مضيفاً: أعتقد أنه من الخطأ أن يتم تحميلي مسؤولية هذا التاريخ بسبب ولادتي.

وبينما سيؤول، وطوكيو، متحالفتان مع الولايات المتحدة، وديمقراطيتان، تواجهان الصين، وكوريا الشمالية، إلا أن البلدين منخرطان في نزاعات مريرة على قضايا تاريخية، وتعد واشنطن وسيؤول حليفتين أمنيتين وتنشر الولايات المتحدة 28 ألفاً و500 جندي في كوريا الجنوبية، لكن العلاقات تدهورت بين البلدين في السنوات الأخيرة جرّاء الخلافات بشأن نهجيهما حيال كوريا الشمالية، ومسألة مشاركة تكاليف نشر الجنود.