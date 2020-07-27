مستوطنون يحرقون مسجداً في رام الله.. ورسومات مسيئة على آخر بفرنسا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرق مستوطنون، الاثنين، أجزاء من مسجد في مدينة البيرة بالقرب من رام الله، وخطّوا شعارات عنصرية على أحد جدرانه الخارجية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأنّ مستوطنين اقتحموا وحرقوا مرافق مسجد في مدينة البيرة، وخطوا شعارات عنصرية، بينما أضرمت النيران في أجزاء من المسجد، وهرع الأهالي وأخمدوها، ووصلت طواقم الإطفاء إلى المكان لاستكمال عملية إخماد النيران بالكامل حتى لا تأتي على المسجد بأكمله.

ووصفت وزارة الأوقاف الفلسطينية الحادث بأنه «جريمة عنصرية»، وأضافت أن الحكومة «الإسرائيلية» تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا العمل.

وفي واقعة عنصرية مماثلة، شُوّهت واجهة مسجد مدينة أجان في جنوب فرنسا ليل السبت/ الأحد، برسوم مسيئة وصليب معقوف، وفق ما أعلنت مصادر قضائية ومسؤولون محليون.

وكشف مصدر قضائي لفرانس برس، أنّ هناك صليباً معقوفاً من بين الرسوم المسيئة التي رُسمت باللون الأحمر، من جانبه، صرّح رئيس جمعية المسلمين في المدينة، مسعود ستاتي، لفرانس برس، أنه تبلّغ بالأمر في الساعة 02.00 بالتوقيت المحلي، بواسطة مارّة لاحظوا الرسوم على الواجهة، وأوضح أنّ مركز شرطة أجان، المكلّف بالتحقيق تسلّم تسجيلات كاميرات المراقبة.

وقال ستاتي، إنّ هذه التسجيلات تظهر رجلاً يدخل باحة المسجد بعد منتصف الليل، موضحاً أنها المرة الأولى التي نشهد فيها هذا النوع من الإساءة، من جهته، دان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، بأشد العبارات الإساءات غير المقبولة التي استهدفت مسجد أجان، وكتب على «تويتر»: إن هذه الأعمال الشنيعة تناقض قيَم الجمهورية، معرباً عن تضامنه مع مسلمي أجان.

بينما قال رئيس المرصد الفرنسي لمناهضة الإسلاموفوبيا، عبدالله زكري: هذه الرسوم التي تأتي قبل خمسة أيام من عيد الأضحى، تشكل استفزازاً وإهانة للمواطنين الفرنسيين المسلمين في أجان، آملاً توقيف المرتكبين ومعاقبتهم.