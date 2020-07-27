الصين تضع يدها على القنصلية الأمريكية في شنجدو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرضت الصين، الاثنين، في الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، «سيطرتها» على قنصلية الولايات المتحدة في شنجدو، بعد ثلاثة أيام من إعلان إغلاقها من جانب بكين، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.

وكانت الحكومة الصينية أمرت، الجمعة، بإغلاق هذه القنصلية، رداً على إجراء مماثل اتخذته الولايات المتحدة، بحق القنصلية الصينية في هيوستن، وتوجه عدد من سكان شنجدو في جنوب الصين، الأحد، إلى القنصلية الأمريكية في مدينتهم لالتقاط الصور ورفع الأعلام الصينية إلى جانبها، وسط حضور أمني كثيف، قبل أن تغلق أبوابها بأمر من بكين.

وارتفع منسوب التوتر في العلاقات (الصينية - الأمريكية)، التي تسممها أصلاً حرب تجارية وتبادل اتهامات بالمسؤولية عن كوفيد-19، بعد إعطاء حكومة، دونالد ترامب، الثلاثاء، مهلة 72 ساعة لإغلاق القنصلية الصينية في هيوستن في تكساس، باعتبارها مركزاً للتجسس، في المقابل، ردت الصين، الجمعة، بإجراء مماثل بحق البعثة الدبلوماسية الأمريكية في شنجدو، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16.5 مليون نسمة.

وتوجه الأحد عدد كبير من الأشخاص أمام القنصلية في شنجدو، حيث التقطوا الصور، فيما قام بعض الأشخاص بتنزيه أولادهم أمامها، وأحيط المبنى بعدد كبير من عناصر الأمن.