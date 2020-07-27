مفتي القدس يحذر من دعوات إسرائيلية لاقتحام "الأقصى"

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

حذّر مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، من خطورة الدعوات الإسرائيلية لاقتحام المسجد الأقصى يوم الخميس القادم، عشية حلول عيد الأضحى.

ودعا الشيخ حسين في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه لوكالة الخليج 365 "كل من يستطيع الوصول إلى القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، أن يتحركوا إليهما من أجل الوقوف في وجه الاحتلال الإسرائيلي، الذي يستبيح مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم".

وقال الشيخ حسين إن "دعوات المتطرفين والمستوطنين اليهود لاقتحام المسجد، يوم الخميس القادم، هي دعوات خطيرة تمس عقيدة المسلمين في العالم أجمع".

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وأضاف "الخَطْبُ جَلَل، وسلطات الاحتلال بتسهيلها اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، تتحمل عواقب هذه الجرائم التي تسيء إلى مشاعر المسلمين في العالم كله".

ويقتحم مستوطنون إسرائيليون المسجد الأقصى، بحراسة عناصر من الشرطة الإسرائيلية، رغم الاحتجاجات المتكررة من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.

ودعت جماعات استيطانية، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلى تنفيذ اقتحامات واسعة يوم الخميس، عشية عيد الأضحى، الذي يصادف الجمعة.

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