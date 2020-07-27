الدفاع التركية تعلن توقيف 3 إرهابيين شمال سوريا

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، توقيف 3 إرهابيين في مناطق عمليات الجيش التركي شمال سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن توقيف الإرهابيين جرى في مناطق عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.

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وأضاف البيان أنه تم توقيف إرهابيين إثنين من "بي كا كا/ ي ب ك" في منطقتي نبع السلام وغصن الزيتون، وإرهابي من داعش في منطقة عملية درع الفرات.

يذكر أن القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، نفذت عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام بشمال سوريا، ضد تنظيمي داعش و"بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابيين.

وخلال العمليات الثلاثة، تمكن القوات التركية من تطهير نحو 4 آلاف كيلو متر مربع من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين بالعودة إلى أراضيهم والعيش في ديارهم بأمان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.