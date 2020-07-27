اشتية يندد بحرق أجزاء من مسجد بالضفة الغربية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

ندد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الإثنين، بحرق مسجد "البّر والإحسان" في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة في رام الله.

وقال اشتية "ندين جريمة المستعمرين بحرق مسجد البّر والإحسان في مدينة البيرة، وخطّ شعارات عنصرية على جدران المسجد".

وأضاف "هذا فعل إجرامي وعنصري، نُحمّل دولة الاحتلال مسؤوليته، ومسؤولية انفلات المستوطنين وعنفهم المتزايد".

وفجر اليوم الإثنين، أحرق مستوطنون يهود، مسجد "البّر والإحسان" بمدينة البيرة، بحسب شهود عيان، وخطّوا شعارات عنصرية باللغة العبرية.

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وفي شأن آخر، جدد رئيس الوزراء الفلسطيني رفض حكومته المخطط الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقال "مستمرون بوقف كامل العلاقة مع الاحتلال، وبناء عليه لن نسمح لهذا الاحتلال أن يبتزنا، وعليه لن نأخذ المقاصة (أموال الضرائب) لهذا الشهر".

ومنذ مطلع يونيو/ حزيران الماضي، لم تتسلم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة عن شهر مايو/ أيار الماضي، المقدرة بـ 190 مليون دولار شهريا، تمثل 63 بالمئة من إجمالي الإيرادات.

وتشترط إسرائيل لتحويل أموال المقاصة، تراجع الرئيس محمود عباس عن تعليق التنسيق الأمني معها، وهو أمر رفضته الحكومة الفلسطينية.

وأموال المقاصة، هي أموال الضرائب الفلسطينية على كافة السلع القادمة من إسرائيل أو من خلال معابرها، تجبيها طواقم المالية الإسرائيلية، ضمن تفاهمات بروتوكول باريس الاقتصادي منذ عام 1994، وتعد المصدر الأبرز للإيرادات.

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