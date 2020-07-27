الدفاع التركية: تحييد إرهابي من "ي ب ك" شمالي سوريا

أنقرة/ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الإثنين، تحييد مسلح من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي بمنطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.
وذكرت الوزارة في بيان أن قواتها تواصل اتخاذ كافة التدابير من أجل توفير السلام والهدوء في منطقة "درع الفرات".
وأضافت "تمكن أبطال قواتنا الخاصة من تحييد إرهابي من تنظيم ي ب ك/ بي كا كا، عبر عملية ناجحة، بعد الكشف عن استعداده لشن هجوم إرهابي بالمنطقة".
واستطاع الجيش التركي، عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير مساحة 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من الإرهابيين.
وجرى مع نهاية العملية في 29 مارس/ آذار 2017، تحرير مدينة جرابلس الحدودية، مرورا بمناطق وبلدات مثل "جوبان باي" (الراعي) و"دابق" و"اعزاز" و"مارع"، وانتهاء بمدينة الباب التي كانت معقلا لتنظيم "داعش".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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