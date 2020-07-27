الداخلية التركية تطلق عملية "الصاعقة-3" شرقي البلاد

أنقرة/ الخليج 365
أطلقت وزارة الداخلية التركية، الإثنين، عملية "الصاعقة-3" ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية في 3 ولايات شرقي البلاد.
وأفادت الوزارة في بيان، أن العملية انطلقت بمشاركة 1170 عنصرا من قوات المهام الخاصة من الدرك والشرطة، بولايات أغري، وإيغدير، وقارص.
وأضافت أن العملية تهدف إلى القضاء على إرهاب المنظمة الانفصالية.
ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق، ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.
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