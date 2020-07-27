وزير الخارجية يبحث سبل الدعم والتعاون بين المملكة ومصر

أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية على “تويتر”، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، سيستقبل نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، بقصر التحرير.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الجانبين سيبحثان سبل الدعم والتعاون المتبادل بين مصر والسعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما.

وحسب وسائل إعلام مصرية، فقد وصل وزير الخارجية في زيارة تستغرق يوماً واحداً، حيث كان في استقباله وزير الخارجية شكري بمطار القاهرة الدولي.

وتواجه المنطقة تهديدات ناجمة عن التواجد والتدخل الأجنبي في شؤون عدد من الدول العربية.