منظومة التكامل بين العقل والقلب

ربما لم يدرك البعض العمق الحقيق لكينونة العقل والقلب والحاجة الماسة لصقلهم في تجارب الحياة الكثيرة وتحقيق التوازن بينهم ، فقد كان جل تركيزنا منذ الصغر على المهارات العقلية وكيفية ان نصبح مبدعين وعباقرة ، فتارة نصيب وتارة نخطأ في تقدير العمليات الحسابية ولكن في معظم الأوقات نحن نستطيع ان نتفهم وندرك طريقة عمل العقل ونظرته اتجاه الأشياء المنطقية ، ولكن هناك أشياء تحتاجها النفس البشرية لتحقيق التوازن المطلوب في عيش حياة تتسم بمعاني التكامل دون ادانة أي جزء منه ، نحتاج بشدة لصقل مهارات القلب وطريقة التعامل مع المشاعر المختلفة ، فكثير من الأحيان يخطأ الأشخاص في فهم شعور رغبته الحقيقة في شيء ما ، وهذا مايدفعه للخطأ في تسمية الأشياء ووضعه في موضعه الصحيح! ولن يتدارك مخاطره الا بعدما يحصل عليه ثم يدرك بعد ذلك ان ماكان يسعى لامتلاكه في حقيقة الامر لم يعد يهمه او يريده مثل قبل وان الامر برمته كان مثل البالون الكبير ثم انفجر وتقلص حجمه ليصبح امر غير مجدي منه سوى رميه في حاوية النفايات ، نحتاج بشكل جدي ان نخوض ونفهم ديناميكية تحديد الاحتياجات المختلفة ونميزه بشكل واسع حتى لا نقع ضحية دوامة تخبطات داخلية وهذا يوصلنا الى حد ضياع هوية الانسان ، لقد جعل العلم من عقولنا مصنع ضخم وهائل من الأفكار الجوهرية وطريقة تحليله للأمور بشكل مبتكرة وامتيازي ولكن بالرغم من ذلك نجد ايضاً ان دائرة التكامل لم تكتمل فالعقل بحاجة لمنظومة القلب لاكتمال الخلقة الإنسانية والفطرة السوية ، نعم اعلم ان ليس الكل استطاع ان يدرك هذا الامر البالغ الأهمية او تعلم طرق التعامل معه لكون انه ربما لم يكن في بيئة تدرك أهمية هذا الجزء بل ربما قامت بتعتيم هذا الجانب و ضحده بأبشع الطرق ومنع التساؤل او البحث عنه، فلم يعد الفرد في حقيقة الامر يتفهم ماهي احتياجاته الحقيقة فأصبح يتخبط ويجرب طرق كثيرة لتحقيق التوازن وهوا يحمل بداخله أساس فاسد غير حقيقي فيبني حياة كاملة ويضيعها في محاولة تحقيق التوازن الذي يريده وربما يحدث ذلك ويدركه في وقت مبكرا جدا او انه يكون من أصحاب الحظ السيء ويدرك الحقيقية بعد فوات الأوان فيعيش حياة مكبلة لم تحقق له التكامل الحقيقة الذي يحاول ان يسعى له في ظل تحقيق الاستقرار النفسي ، ولعل هرم ماسلو للاحتياجات هوا اول خطوة تعليمية يستطيع الانسان ان يدرك بها احتياجاته الخاصة وان يملئها جيداً من مصادرها الصحيحة والنظيفة حتى يضع رجليه على أساس صحيح ونقي .

بقلم / خديجه الصامطي