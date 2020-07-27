إصدار 106 مخالفة خلال أسبوع بالمنطقة الشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية جولات رقابية على مجموعة من محلات العطارة بالدمام، خلال الأسبوع الماضي، للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية بالإضافة إلى البروتوكولات الوقائية، والاشتراطات البلدية التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان بأن الأمانة نفذت خلال أسبوع ١٠ جولات ميدانية استهدفت ٨٠ محل للعطارة والمتواجدة في عدد من المجمعات والأسواق التجارية، مشيرا الى انه نتج عنها تحرير ٤٩ إنذارا لعدم التقيد بالاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى إصدار ١٠٦ مخالفات للإهمال في تطبيق البروتوكولات الوقائية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتلك الإجراءات.

وأكد محمد الصفيان بأن الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات بالأمانة حرصت على تكثيف الجولات الرقابية للتأكد من سلامة المنتجات التي تباع للمتسوقين وتوفير بيئة آمنة للتسوق، وذلك حرصا من أمانة الشرقية

ونوه الصفيان بأن الأمانة تحرص على عمل جولاتها الرقابية على جميع المحلات، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا، وذلك من خلال وضع خطة مجدولة لتنفيذها والحرص على تقديم النتائج والتي من شأنها أن ترتقي بمستوى الخدمات التي تقدمها الأمانة، إضافة إلى توفير بيئة آمنة تحمي المواطن والمقيم، ويؤكد المتحدث الرسمي بأن المواطن والمقيم هو رسالة الأمانة في الإبلاغ عن أي مخالفة بلدية، وذلك من خلال التواصل عبر مركز ٩٤٠ أو من خلال قنوات التواصل الرسمية الخاصة بالأمانة.