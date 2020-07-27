إزالة ( 6 ) حاويات لجمع الملابس بحي العمرة

أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة (6) حاويات مخالفة من حاويات جمع الملابس المستعملة والمنتشرة بشكل عشوائي ، بالقرب من المنازل والمدارس والمساجد ، وأرصفة المشاة في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح بأنه توجد توجيهات بتصحيح وضع هذه الحاويات وإزالتها من الأماكن العامة لضمان توفير بيئة صحية آمنة ، مبيناً أن ذلك من ضمن التشوه البصري، و أن وضعها في الشوارع العامة يُعد من المخالفات البيئية والصحية نظراً لإحتمال إختلاط الملابس مع نفايات أخرى مما يجعلها عرضة للتلوث وسبباً في نقل العدوى ، مشيراً إلى إنها تترك لفترة طويلة دون أن يتم إفراغها من قبل الجهة المسؤولة ، كما أن بعض الحاويات معرضة للعبث والسرقة من قبل بعض العمالة المخالفة .