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إزالة 19 لوحة مخالفة على طريق علي بن ابي طالب بمكة المكرمة

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الخليج - زينة الفدح 0 تبليغ

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أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، عدداً من اللوحات الدعائية والإعلانية المخالفة، وذلك ضمن حملة قامت بها البلدية لإزالة اللوحات العشوائية والتي تشوه المنظر العام على طريق علي بن ابي طالب (رضي الله عنه).

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم الحربي، أنَّ الفرق الرقابيّة قامت بإزالة 19 لوحة عشوائية مخالفة، مشيراً إلى أنها غير مطابقة للوائح والإشتراطات البلدية، مؤكداً تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق الأفراد والمؤسسات والشركات المخالفة.

وبيَّن “الحربي” أنَّ اللوحات الدعائية والإعلانية تخضع لتنظيم محدد يجب الإلتزام به في وضعها، مشيراً أن البلدية لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية، وفقاً للتوجيهات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، مؤكداً الحرص على مواصلة الحملات الرقابية وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة، لافتاً إلى دور المواطنين والمقيمين الكبير في الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر رقم البلاغات الموحد 940 ليتم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

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