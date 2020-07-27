النفط ينخفض وسط توتر بين أمريكا والصين

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا فيما دفع تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين في اتجاه أصول الملاذ الآمن.

ونزل خام برنت ثمانية سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 43.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:03 بتوقيت جرينتش، بينما فقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبع سنتات ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 41.22 دولار.

ويعكس الهبوط في أسعار النفط التراجع في أسواق المال على نطاق أوسع في آسيا وسط مخاوف بشأن تصاعد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم عقب إغلاق قنصليتين في هيوستون وتشنغدو. وفي الوقت ذاته تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا 16 مليونا.