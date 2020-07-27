أمين العاصمة المقدسة يفتتح طريق علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)

افتتح معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص “مساء أمس الأحد ” طريق علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – (الدائري الرابع)، بعد اكتمال مشروع الطريق الدائري على كامل مدينة مكة المكرمة، وإنجاز أعمال البنى التحتية، حضر الإفتتاح مدير عام المرور بالمملكة اللواء محمد بن عبدالله البسامي وعدد من قيادات المرور بالعاصمة المقدسة؛ للإطلاع على وسائل السلامة المرورية وتفقُّد عناصر الأمان المُنفَّذة في الطريق للمحافظة على الأرواح والممتلكات.

وقال معالي الأمين أنَّ افتتاح هذا الطريق الحيوي سوف يسهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن الطرق القائمة، وفك الإزدحام وإتاحة بدائل متعددة لتسهيل إنسيابية الحركة المرورية، وخلق بيئة جديدة ترتقي بشبكات الطرق، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة بما يليق بمكانة مكة المكرمة.

ويبلغ طول طريق علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – ٦٥ كيلو متر ، ومن المواصفات والمميزات الرئيسية بالطريق إحتواءه على مسارات واسعة بعرض 4 حارات لكل إتجاه و جزيرة وسطية بعرض 20 متر ويبلغ العرض الإجمالي للطريق الرئيسي 100 متر.

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ويتقاطع مع طريق مكة جدة السريع، وتقاطع طريق مكة -جدة القديم، وتقاطع الطائف السيل، وتقاطع طريق المدينة المنورة، وتقاطع الإسكان، وتقاطع بطحاء قريش، وتقاطع شارع إبراهيم الجفالي، وتقاطع السيل مع المعيصم، وتقاطع طريق العكيشية، وتقاطع طرق الليث، وتقاطع جبل ثور، ويربط المحاور الرئيسية المؤدية من وإلى مكة المكرمة مع بعضها البعض بطريق دائري يسهم في فك الإختناقات المرورية، إضافةً لتخفيف العبء عن الطرق القائمة كونه ينسجم مع البيئة العمرانية في المناطق التي يمر بها، وتكامله مع شبكة الطرق إذ أنه يراعي أساليب النقل المختلفة المتوفرة حالياً ويوفر سرعات وسعات مرورية عالية و يؤمن سهولة كبيرة في التنقل، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 9 مليار ريال تقريباً شملت أعمال التنفيذ ونزع ملكيات الأراضي.

من جانبٍ آخر افتتح “القويحص” و “البسامي” مشروع ربط امتداد طريق الملك خالد بطريق علي بن أبي طالب وطريق عثمان بن عفان مروراً بحي النسيم، و وقفا ميدانياً على المشروع، الذي يبلغ طوله 420 متراً وعرضه 32 متراً على إمتداد الجزيرة الوسطية البالغ عرضها 3.60 متراً ، وبلغت أعمال الأسفلت المُنفَّذة بالمشروع 555 متر مكعب، وأعمال القطع الصخري 460.000 متر مكعب.

وفي السياق ذاته أكَّد “معاليه” حرص أمانة العاصمة المقدسة على تنفيذ شبكات الطرق بأعلى المواصفات والمقاييس ورفع كفاءتها وتطويرها بشكل مستمر والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.