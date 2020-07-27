«فيسبوك» تختبر إلغاء زر «أعجبني» من صفحات المشاهير

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: رصد متخصصون في متابعة مواقع الإنترنت قيام شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك باختبار تصميم جديد لصفحات بعض المشاهير والشركات التي يمكن الوصول إليها من خلال تطبيق فيس بوك للأجهزة المحمولة. Advertisements وتستهدف الفكرة الجديدة إلغاء زر “أعجبني” وعدد الإعجابات من صفحات المشاهير والشركات بهدف التركيز بصورة أكبر على أعداد متابعي الصفحة وليس على أنماط التفاعل معها. وبحسب موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن التصميم الجديد يستهدف تسهيل رؤية مستخدمي موقع فيس بوك لأرقام الدخول إلى الصفحات بشكل أكثر دقة. ويشير عداد المتابعة إلى عدد الأشخاص الذين تظهر المشاركات المنشورة على الصفحة على صفحاتهم الشخصية، في حين يمكن أن يقوم أي مستخدم بنقر زر أعجبني دون أن يعود إلى متابعة هذه الصفحة مرة أخرى.

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