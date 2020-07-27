شكرا لقرائتكم خبر عن ما الإجراءات اللازم اتباعها حال فقدان رخصة قيادة المركبة؟.. المرور يوضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت المديرية العامة للمرور الإجراءات المتبعة حال فقدان رخصة قيادة المركبة.
وذكرت إدارة المرور في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يلزم الإبلاغ والإقرار عن كيفية فقدان الرخصة، وسداد الرسوم والمخالفات، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بالطلب.
وكانت المرور قد أوضحت أن الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة هي:
- إحضار عدد 6 صورة مقاس 4×6 سم.
- صورة من البطاقة الشخصية للمواطنين .
- صورة من الإقامة والجواز بالنسبة للوافدين.
- صورة من كرت العائلة أو تقرير يوضح أنه أعزب في حال كانت الرخصة عمومي.
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