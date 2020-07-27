الجزائر تمدد الحجر في 29 ولاية.. والمغرب يغلق مدناً كبرى لمواجهة «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت الحكومة الجزائرية، الأحد، تمديد الحجر لمدة 15 يوماً في مناطق واسعة من البلاد بسبب الزيادة المستمرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع الأخيرة.

وتم تمديد الحجر المنزلي الجزئي من الثامنة مساءً حتى الخامسة صباحاً في 29 ولاية من ولايات البلاد الـ48، وذلك بدءاً من، الثلاثاء، ولمدة 15 يوماً، حسب ما جاء في بيان رسمي، وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، أن الحكومة قررت أيضاً منع حركة المرور، بما فيها السيارات الخاصة من تلك الولايات الـ 29 وإليها.

وأضاف البيان: أنه تم أيضاً تمديد تعليق نشاط النقل الحضري العمومي والخاص للأشخاص خلال العطلة الأسبوعية في الولايات الـ29، وكانت إجراءات الحجر قد رُفِعت بالكامل في 14 يونيو/حزيران الماضي، في الولايات الـ19 الأخرى.

وبحسب أحدث تقرير للجنة العلمية المعنية برصد تطور الوباء، نشر الأحد، سُجّلت رسمياً في الجزائر 27 ألفاً و357 إصابة بكوفيد-19، بينها ألف و155 وفاة، وذلك مُنذ تسجيل الإصابة الأولى في 25 فبراير/شباط الماضي، والجزائر التي سجلت في الأيام الأخيرة أرقاماً قياسية في الإصابة بالوباء بـ 675 إصابة، الجمعة، هي واحدة من الدول الإفريقية الأكثر تضرراً من الوباء.

في سياق متصل، قالت وزارتا الصحة والداخلية في المغرب، الأحد: إن السلطات ستمنع المواطنين من دخول بعض من أكبر مدن المملكة ومغادرتها، اعتباراً من منتصف الليل لاحتواء زيادة كبيرة في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19.

وتشمل المدن التي ستغلق الدار البيضاء، المركز الاقتصادي المهم، وطنجة ومراكش وفاس ومكناس، وكانت البلاد قد خففت إجراءات العزل العام قبل شهر، على الرغم من استمرار تعليق الرحلات الدولية، ماعدا الرحلات الخاصة التي تسيرها الخطوط الجوية الوطنية لنقل المواطنين أو المقيمين الأجانب.