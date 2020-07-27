شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجل أدنى عدد إصابات بكورونا مُنذ أسبوعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجّلت الولايات المتّحدة الأحد، 55.187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، وهو أدنى عدد إصابات مُنذ نحو أسبوعين، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
وأظهرت بيانات جونز هوبكنز، أنّ إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4.229.624 إصابة، كما تسبّب الوباء بوفاة 518 شخصاً في الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء الفتّاك في هذا البلد إلى 146.909 وفيات، وفق الجامعة.
وهي المرّة الأولى مُنذ 13 يوليو/تمّوز الجاري، التي ينخفض فيها عدد الإصابات الجديدة إلى ما دون 60 ألفاً، والولايات المتّحدة هي البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو الإصابات، في المقابل، شفي 1.28 مليون مصاب بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تسجل أدنى عدد إصابات بكورونا مُنذ أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.