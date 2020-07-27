الإعصار دوجلاس في طريقه لـ«هاواي» الأمريكية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال خبراء أرصاد الأحد: إن الإعصار دوجلاس في طريقه إلى جزر هاواي الأمريكية، محملاً بأمطار غزيرة ورياح عاتية، في حين نصح حاكم الولاية سكان الجزر الواقعة بوسط المحيط الهادي بالاستعداد للأسوأ.

وتوقع المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، وصول الإعصار أو مروره قرب الجزر الرئيسية من ماوي وحتى هاواي خلال النهار أو مع دخول المساء، ودوت صفارات الإنذار في ماوي، الأحد، وأظهرت لقطات على محطة تلفزيونية محلية أشجار النخيل وهي تتمايل تحت وطأة الرياح وأمواجاً تضرب شواطئ الجزيرة، وأوضح المركز أن الرياح المصاحبة للإعصار تبلغ سرعتها 140 كيلومتراً في الساعة.

من جهته، قال حاكم هاواي، ديفيد إجيه، خلال مؤتمر صحفي: نحث الجميع على الاحتماء والاستعداد لرياح عاصفة، نحن نستعد للأسوأ ونأمل في الأفضل، والعواصف الشديدة مثل دوجلاس نادرة الحدوث في هاواي التي لم تشهد سوى خمسة أعاصير وعواصف مدارية مُنذ عام 1950، وذلك وفقاً لباحثين في جامعة هاواي.

وكان الإعصار «هانا»، قد وصل السبت، إلى ولاية تكساس في جنوب الولايات المتّحدة، وبدأ باجتياح سواحلها، ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 145 كلم/ساعة، وأمطار غزيرة، بحسب ما أعلن المركز الوطني للأعاصير، وهو إعصار من الفئة الأولى (على سلّم من خمس درجات تصاعدية)، إضافة إلى أنه أول أعاصير المحيط الأطلسي في عام 2020.