مادورو يمدد الحجر في كراكاس وست ولايات فنزويلية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدّد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الأحد، إجراءات الحجر المشدّدة في كراكاس، وستّ ولايات فنزويلية، تجنباً لانتشار فيروس كورونا المستجد، فيما تبقى التدابير المتخذة في بقية البلاد بمواجهة الوباء أكثر مرونة.

وقال مادورو في حديث متلفز: إن كركاس وولايات ميراندا وفارغاس وزوليا وتاشيرا وبوليفار وسوكري المجاورة تدخل في مرحلة الحجر الصحي الكامل بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19، وأضاف أن الأمر يتعلّق بجهد استثنائي لأننا في مرحلة انتشار الوباء.

ومنذ وصول الفيروس إلى فنزويلا في مارس/آذار الماضي، أحصت البلاد 142 وفاة من أصل 15.463 إصابة مؤكدة حسب الأرقام الرسمية، فيما لم يحدد الرئيس إلى متى ستظل القيود الجديدة سارية المفعول.