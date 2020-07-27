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مادورو يمدد الحجر في كراكاس وست ولايات فنزويلية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدّد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الأحد، إجراءات الحجر المشدّدة في كراكاس، وستّ ولايات فنزويلية، تجنباً لانتشار ، فيما تبقى التدابير المتخذة في بقية البلاد بمواجهة الوباء أكثر مرونة.
وقال مادورو في حديث متلفز: إن كركاس وولايات ميراندا وفارغاس وزوليا وتاشيرا وبوليفار وسوكري المجاورة تدخل في مرحلة الحجر الصحي الكامل بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19، وأضاف أن الأمر يتعلّق بجهد استثنائي لأننا في مرحلة انتشار الوباء.
ومنذ وصول الفيروس إلى فنزويلا في مارس/آذار الماضي، أحصت البلاد 142 وفاة من أصل 15.463 إصابة مؤكدة حسب الأرقام الرسمية، فيما لم يحدد الرئيس إلى متى ستظل القيود الجديدة سارية المفعول.

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