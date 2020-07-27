شكرا لقرائتكم خبر عن 340 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت ألمانيا 340 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وفقاً لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الاثنين، ليرتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 205609، وأوضح المعهد أن ألمانيا لم تسجل أي حالات وفاة جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 9118، وكان المعهد أفاد، الأحد، بتسجيل 305 إصابات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 340 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.