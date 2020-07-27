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ومن المقرر أن تنظم قطر كأس العالم لكرة القدم عام 2022 ولأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط، وكشف موقع "فيفا 2022 قطر" الأسبوع الماضي عن جدول مباريات كأس العالم، وعن مكان افتتاح البطولة المرتقبة.
ومن المفترض أيضا، أن تنظم اليابان الدورة الأولمبية المقبلة التي تنطلق العام المقبل بدلا من العام الجاري، بعد تأجيلها بسبب تفشي فيروس "كورونا"، فيما أكد منظمو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، أنهم أمّنوا جميع المنشآت اللازمة لاستضافة هذا الحدث، ما يزيل عقبة كبيرة أمام إقامته.
كانت هذه تفاصيل خبر على غرار كأس العالم... قطر تسعى إلى "تنظيم حدث كبير" في 2032 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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