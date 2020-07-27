على غرار كأس العالم... قطر تسعى إلى "تنظيم حدث كبير" في 2032

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موسكو - سبوتنيك. وكشفت اللجنة الأولمبية القطرية في بيان، أنها تقدمت "رسميا بطلب إلى اللجنة الأولمبية الدولية للانضمام إلى الحوار المتواصل غير الملزم حول استضافة إحدى النسخ المقبلة من دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية اعتبارا من نسخة العام 2032"،

ومن المقرر أن تنظم قطر كأس العالم لكرة القدم عام 2022 ولأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط، وكشف موقع "فيفا 2022 قطر" الأسبوع الماضي عن جدول مباريات كأس العالم، وعن مكان افتتاح البطولة المرتقبة.

ومن المفترض أيضا، أن تنظم اليابان الدورة الأولمبية المقبلة التي تنطلق العام المقبل بدلا من العام الجاري، بعد تأجيلها بسبب تفشي فيروس "كورونا"، فيما أكد منظمو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، أنهم أمّنوا جميع المنشآت اللازمة لاستضافة هذا الحدث، ما يزيل عقبة كبيرة أمام إقامته.