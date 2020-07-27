اندلاع حريق داخل حاوية كمامات طبية في البصرة... صور

وجاء في بيان مديرية الدفاع المدني "الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع في حاوية كمامات داخل مبنى محافظة البصرة دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الخسائر المادية.

وأضاف البيان "أشرف السيد مدير دفاع مدني محافظة البصرة العميد تحسين علي ساري على تنفيذ عمليات الإخماد التي نفذتها فرق الدفاع المدني في المحافظة المذكورة، وعلى أثر ذلك تم استدعاء خبير الأدلة للتحقيق بأسباب اندلاع الحريق" .

وتعصف بالعراق هذه الأيام موجة حر قوية، الأمر الذي جعل مدن عراقية تتنافس مع غيرها على تبوأ المركز الأول في المدن الأعلى درجة حرارة في العالم.