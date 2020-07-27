بنك مصري يتفاعل مع مبادرة يرعاها الرئيس السيسي

ونقل موقع "مصراوي"، عن كريم سوس، المدير التنفيذي للتجزئة المصرفية في البنك "الأهلي" المصري، إن البنك قرر خفض الفائدة 1% على القرض الشخصي النقدي، مع إلغاء المصاريف الإدارية نهائيًا عليه، وأيضا خفض الفائدة 3% على بطاقات الائتمان، بمناسبة إطلاق مبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك المحلي.

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وتابع سوس بقوله "أي عميل سيحصل على قرض شخصي أو التقسيط عبر بطاقات الائتمان من البنك الأهلي سيتمتع بالخفض الجديد في أسعار الفائدة خلال أول 3 شهور من بدء إطلاق المبادرة".

يذكر أن الحكومة المصرية، أطلقت أمس الأحد، مبادرة برعاية الرئيس السيسي، لتحفيز الاستهلاك ودعم الإنتاج المحلي.

وسيتم ذلك عن طريق طرح منتجات بأسعار مخفضة وبالاشتراك مع شركات وتجار بالتعاون مع 5 بنوك، "الأهلي" المصري، و"مصر"، و"القاهرة"، و"التجاري الدولي"، بالإضافة إلى بنك "ناصر".