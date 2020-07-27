ونقل موقع "مصراوي"، عن كريم سوس، المدير التنفيذي للتجزئة المصرفية في البنك "الأهلي" المصري، إن البنك قرر خفض الفائدة 1% على القرض الشخصي النقدي، مع إلغاء المصاريف الإدارية نهائيًا عليه، وأيضا خفض الفائدة 3% على بطاقات الائتمان، بمناسبة إطلاق مبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك المحلي.
© AFP 2020 / Tiziana Fabi
وتابع سوس بقوله "أي عميل سيحصل على قرض شخصي أو التقسيط عبر بطاقات الائتمان من البنك الأهلي سيتمتع بالخفض الجديد في أسعار الفائدة خلال أول 3 شهور من بدء إطلاق المبادرة".
يذكر أن الحكومة المصرية، أطلقت أمس الأحد، مبادرة برعاية الرئيس السيسي، لتحفيز الاستهلاك ودعم الإنتاج المحلي.
وسيتم ذلك عن طريق طرح منتجات بأسعار مخفضة وبالاشتراك مع شركات وتجار بالتعاون مع 5 بنوك، "الأهلي" المصري، و"مصر"، و"القاهرة"، و"التجاري الدولي"، بالإضافة إلى بنك "ناصر".
كانت هذه تفاصيل خبر بنك مصري يتفاعل مع مبادرة يرعاها الرئيس السيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.