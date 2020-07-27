اخبار الخليج

سفير إيران في لبنان يتوعد إسرائيل بضربة قاسية 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وقال فيروزنيا، في تصريح له، بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان،

"العدو لا يمكن أن ينسى الهزيمة التي لحقت به في ​حرب تموز 2006​ وإذا ارتكب أية مغامرة سيكون هناك ضربة قاسية في انتظاره". مشدداً على أن "محور ​المقاومة​ أقوى من أي وقت مضى وهناك المزيد من الانتصارات".

ولفت فيروزنيا إلى أن "المساعدات الايرانية تجاه لبنان تشمل كل أبناء ​الشعب اللبناني​ بكل أطيافه وطوائفه، وأضاف قائلا: "نقف إلى جانب الجميع وفي هذا اللقاء كان هناك تأكيد على ضرورة ترسيخ الوحدة الوطنية والإسلامية".

وأكد فيروزنيا أن "الحياد هو شأن لبناني خاص وكل الأفكار ينبغي أن تصب في مجال ترسيخ الوحدة الوطنية اللبنانية"، مشدداً على أن لبنان بأمس الحاجة إلى التمسك بالوحدة الوطنية. 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفير إيران في لبنان يتوعد إسرائيل بضربة قاسية  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا