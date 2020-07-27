1040 مسجدا و14 ساحة لصلاة العيد بالكويت.. ولا صلاة لكبار السن ومن دون الـ15 عاما

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية المهندس فريد عمادى، السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بـ1040 مسجدا في المناطق النموذجية والسكن الخاص، بالإضافة إلى تجهيز 14 ساحة كمصليات للعيد في مراكز الشباب والساحات الرياضية.

وأضاف عمادي - في تصريح اليوم الاثنين - أنه لن يسمح لمن هم أقل من 15 عاما، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، بدخول المساجد؛ حفاظا على سلامة المصلين في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها الجميع بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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وأوضح أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، حرصت على توفير هذه الساحات للصلاة، بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة الكويتية؛ بهدف التسهيل على المصلين، والتخفيف من حدة الزحام على المساجد.

وأشار العمادي إلى أن الاشتراطات الصحية التي ستطبق في صلاة العيد، سواء كانت في المساجد أو المصليات الخارجية، ستكون مماثلة للمطبقة حاليا في صلوات الجمعة والجماعة، مشيدا في الوقت نفسه بالتزام المصلين بتلك الاشتراطات منذ قرار إعادة الصلوات في عدد من المساجد، وأنه يدل على وعيهم وتفهمهم لضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية خلال الصلاة.