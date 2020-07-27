شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع موجة حر جديدة تبدأ في هذا الموعد.. تلامس الـ50 مئوية بـ«الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تبدأ موجة الحر السادسة غدًا (الثلاثاء)، وقد تصل درجة الحرارة فيها إلى أعلى من معدلها السنوي، وتستمر لمدة أسبوع.
وأضاف الحصيني في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن هذه الموجة الحارة ضرورية لنضج التمور.
وأشار إلى أنه قد تصل درجة الحرارة إلى 50 درجة في المنطقة الشرقية والخليج، وتصل في المدينة، والرياض، والقصيم، وحائل، والجوف، والشمالية، وتبوك إلى ما بين 44 و49 درجة، بينما في مناطق، مكة، ونجران، وجازان، وعسير، والباحة ستكون حول معدلاتها الطبيعية.
وحول توقعاته لطقس اليوم (الاثنين) وليلة (الثلاثاء)، لفت إلى احتمالية سقوط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر على أجزاء من مكة، والمدينة، وجازان، وعسير، والباحة وتبوك، والجوف، والشمالية، وحائل، وغرب الوسطى، والربع الخالي، وتسبقها رياح نشطة وغبار متفاوت.
كانت هذه تفاصيل خبر «الحصيني» يتوقع موجة حر جديدة تبدأ في هذا الموعد.. تلامس الـ50 مئوية بـ«الشرقية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.