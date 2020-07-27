شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع موجة حر جديدة تبدأ في هذا الموعد.. تلامس الـ50 مئوية بـ«الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تبدأ ‏موجة الحر السادسة غدًا (الثلاثاء)، وقد تصل درجة الحرارة فيها إلى ‏أعلى من معدلها السنوي، وتستمر لمدة أسبوع.

وأضاف الحصيني في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن هذه ‏الموجة الحارة ضرورية لنضج التمور.‏

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وأشار إلى أنه قد تصل درجة الحرارة إلى 50 درجة في ‏المنطقة الشرقية والخليج، وتصل في المدينة، والرياض، ‏والقصيم، وحائل، والجوف، والشمالية، وتبوك إلى ما بين 44 و‏‏49 درجة، بينما في مناطق، مكة، ونجران، وجازان، وعسير، ‏والباحة ستكون حول معدلاتها الطبيعية.‏

وحول توقعاته لطقس اليوم (الاثنين) وليلة (الثلاثاء)، لفت إلى ‏احتمالية سقوط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر على أجزاء من ‏مكة، والمدينة، وجازان، وعسير، والباحة وتبوك، والجوف، ‏والشمالية، وحائل، وغرب الوسطى، والربع الخالي، وتسبقها ‏رياح نشطة وغبار متفاوت.‏