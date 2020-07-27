الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة تابعة لقواتنا سقطت في الأراضي اللبنانية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لجندي إسرائيلي يطلق طائرة بدون طيار

أكد الجيش الإسرائيلي يوم الأحد، سقوط طائرة مسيرة في الأراضي اللبنانية.

وقال الجيش في بيان مقتضب إنه لا يخشى تسرب معلومات إستخبارية من الطائرة في هذه الحادثة.

وقال المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي في تغريدة: "قبل قليل وخلال نشاط عملياتي لقوات جيش الدفاع على الحدود اللبنانية سقطت طائرة مسيرة إسرائيلية داخل لبنان.. لا توجد خشية من تسرب معلومات".

وقالت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني يوم السبت إن 20 طائرة استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي اخترقت أجواء منطقة الجنوب يوم الجمعة.

وأفادت بأن طائرات الاستطلاع نفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب.

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وأكدت قيادة الجيش متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وتعتبر الخروقات الإسرائيلية المستمرة خرقا للسيادة اللبنانية والقرار الأممي 1701.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت يوم الأحد أن الجيش الإسرائيلي نشر "القبة الحديدية" على الحدود الشمالية، وذلك خشية من رد "حزب الله" اللبناني على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.