شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل أعلى زيادة في إصابات «كورونا» مُنذ إبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الصين، الاثنين، تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال أربع وعشرين ساعة، في أكبر زيادة يوميّة مُنذ منتصف إبريل، بعد ظهور بؤر عدوى في ثلاث مناطق، مما أثار مخاوف من موجة جديدة.
وقالت لجنة الصحّة الوطنيّة، إنّ من بين الإصابات، هناك 41 إصابة أحصِيت في منطقة شينجيانغ بشمال غرب البلاد، حيث سُجّل مُنذ منتصف يوليو الجاري، تفشٍ للفيروس في أورومتشي عاصمة المنطقة، وأحصِيت أيضاً 14 إصابة في لياونينغ بشمال شرق البلاد.
وسُجّلت حالياً بؤرة لتفشّي الفيروس في مدينة داليان الساحليّة التي تستضيف مُنذ نهاية الأسبوع الماضي، نصف مباريات البطولة الوطنيّة لكرة القدم، أمّا إقليم جيلين الواقع في شمال شرق البلاد المجاور لكوريا الشماليّة، فأعلن من جهته عن تسجيل حالتَي إصابة محلّيتَيْن.
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