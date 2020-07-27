555 وفاة بكورونا في البرازيل.. والمكسيك تشهد تراجعاً في الحالات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الصحة في البرازيل، الأحد، إنه تم تسجيل 555 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع تسجيل 24578 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

ويبلغ إجمالي الوفيات بالفيروس في البرازيل حتى الآن 87004، في حين بلغ إجمالي الإصابات2419091 حالة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الأحد، تسجيل 306 وفيات و5480 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وذلك مقابل 729 وفاة و6751 حالة إصابة بالإحصاء المعلن في اليوم السابق، وسجلت المكسيك حتى الآن 390516 حالة إصابة و43680 وفاة بالفيروس، بينما قالت الحكومة، إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.