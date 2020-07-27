نمو مبيعات «أراد» في النصف الأول.. وإقبال على «الجادة» و«مسك» و«نسمة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت «أرادَ» عن ارتفاع مبيعاتها بنسبة 10% خلال الأشهر الستة الأولى من 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتأتي هذه النتائج المبشّرة رغم تأثير تبعات جائحة فيروس «كورونا» في الاقتصاد الإماراتي، ولا سيما القطاع العقاري في الدولة، حيث وضع المشترون ثقتهم في مشاريع الشركة المبتكرة والقيمة الاستثمارية المستدامة في سوق الشارقة.

مبيعات «الجادة» ترتفع 6%

ويأتي هذا النمو في إشارة واضحة إلى مدى قوّة واستقرار السوق العقارية في إمارة الشارقة رغم الظروف الصعبة التي يمرّ بها العالم أجمع. وحظي مشروع «الجادة»، أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في الشارقة وبقيمة سوقية تبلغ 24 مليار درهم، باهتمام متزايد لدى المشترين والمستثمرين، حيث ارتفعت مبيعاته بواقع 6% خلال الشهور الستة الأولى هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2019.

بيع مجمع «مسك» السكني بالكامل في أسبوع

ونتيجة الإقبال المتزايد على أصولها العقارية، فقد أطلقت الشركة هذا العام مجمّعها الرابع والأخير ضمن شقق «مِسك» الفاخرة بالجادة، التي تقع في قلب الجادة وعلى مقربةٍ من مجمّع «مدار»، وجهة الترفيه العائلية الجديدة في الشارقة، كما تم تجهيز جميع الوحدات السكنية فيها بتقنيات المنزل الذكي من «أرادَ».

وعقب فعالية المبيعات التي جرت في نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، باعت أرادَ جميع الشقق البالغ عددها 153 وحدة سكنية في مِسك 4 خلال أسبوعٍ واحد. وبناءً على ذلك، يكون أحد أكثر الشهور مبيعاً في تاريخ الشركة.

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ارتفاع مبيعات «نسمة» 21%

وبالنسبة إلى مشروع الشركة الأوّل، مساكن نَسمَة، والذي يضم باقة من الفلل الفاخرة والمنازل المتلاصقة في مساحات رحبة بضاحية الطي، فقد ارتفعت قيمة المبيعات فيه بنسبة 21% خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويتضمن المشروع في مجمله 993 منزلاً، حيث تم بيع ما نسبته 97% من الوحدات السكنية، وسيتم تسليم جميع مراحله الخمسة إضافة إلى مركز التسوّق خلال هذا العام.

سلطان بن أحمد: النتائج تؤكد استقرار أداء القطاع العقاري في الشارقة

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «أرادَ»: «اضطرت جميع الشركات حول العالم للتكيّف مع ضغوط استثنائيّة منذ بداية العام 2020، ولم تكن شركتنا بمعزلٍ عن تلك الظروف الصعبة، وعلى الرغم من ذلك فإنه يسعدني استمرار تلك النتائج المميّزة، فضلاً عن تواصل جهودنا لدعم المجتمعات المحليّة في الشارقة طوال هذه الفترة».

وأضاف رئيس مجلس إدارة «أرادَ»: «تشير هذه النتائج إلى استمرار الطلب على الوحدات العقارية النوّعية في إمارة الشارقة، التي شهد سوقها العقاري استقراراً كبيراً على مدى العقد الماضي، وتحظى مشاريعنا باهتمامٍ متزايد من جانب المشترين والمستثمرين الإماراتيين نظراً لما نقدّمه لهم من منازل حديثة ذات تصاميم مبتكرة ومرافق خدميّة استثنائية وبأسعارٍ منافسة تلائم متطلّبات مختلف شرائح المجتمع».

خالد بن الوليد: المستثمرون يبحثون عن المشاريع المستقرّة خلال الأوقات الصعبة

ومن جانبه، قال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة: إنّ المستثمرين يبحثون عن المشاريع المستقرّة خلال الأوقات التي تكتنفها التحدّيات الصعبة، وهو ما شهدناه خلال النصف الأول من هذا العام. وقد كان إطلاق مجمّع مدار بالجادة واستئناف تسليم الوحدات السكنية في مشاريعنا دليلاً واضحاً على قدرة أرادَ على إيجاد مجتمعات استثنائية حظيت بأصداء إيجابية لدى المشترين والمستثمرين على حدّ سواء.

وأضاف: «سوف تكون الشهور الستة القادمة أهم فترة في تاريخ أرادَ، حيث إن لدينا برنامجاً طموحاً يتضمن إطلاق مشاريع جديدة وتسليم المزيد من الوحدات السكنية وعقد باقة من الشراكات المميّزة. ونحن ننظر إلى هذه الفترة باعتبارها فرصة لترسيخ مكانتنا على قائمة أبرز المطورين العقاريين في المنطقة».

وتؤكد النتائج المميّزة التي حققتها «أرادَ» خلال النصف الأول من هذا العام على أدائها الاستثنائي عقب إعلانها عن ارتفاع مبيعاتها بواقع 33% خلال عام 2019 مقارنة بالعام الذي سبقه. وفي سياق متصل، فقد ارتفعت قيمة الأصول العقارية في إمارة الشارقة بنسبة 7% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2018، فيما ازداد عدد المعاملات العقارية بنسبة 13% خلال الفترة ذاتها.

مجمّع مدار بالجادة

وتشير نتائج المبيعات التي حققتها «أرادَ» إلى مدى قوّة أداء الشركة خلال هذا العام رغم التحدّيات التي واجهها القطاع العقاري، حيث تكرّم صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بافتتاح مجمّع مدار بالجادة في شهر فبراير/ شباط الماضي، والذي يمثّل أول مرحلة يتم إنهاؤها في مشروع الشركة الضخم في قلب الشارقة. وتم تصميم هذه الوجهة الترفيهية الاستثنائية بواسطة شركة زها حديد العالمية للهندسة المعمارية، وتضم بين جنباتها مركز استكشاف الجادة، ومنطقة زاد للمطاعم، ومنطقة مغامرات مخصصة للأطفال، وساحة تزحلق، وقاعة فعاليات داخلية ومسرحاً.

وتم مؤخراً افتتاح سينما خارجية للسيارات في مجمّع مدار ضمن فعاليات ليالي الأفلام بالجادة، والتي باشرت العمل بأقصى طاقتها الاستيعابية منذ فتحها أمام الزوار في الأول من يوليو/ تموز الجاري. هذا، وقد استقبل مجمّع «مدار» أكثر من 130 ألف زائر منذ افتتاحه في شهر فبراير/ شباط الماضي.